通識科考新聞自由社會責任兩難　報告揭考生意見事實兩不分

今年中學文憑試通識科卷有題目要求考生，就新聞自由與社會責任的「兩難情境」闡述答案，並提供一系列公眾對新聞自由的評分。考評報告指該題的考生整體表現「欠佳」，未能分辨數據所反映的是公眾觀感，而非新聞自由程度的事實陳述。

卷一必答第三題分有(a)(b)兩題，並附帶兩項資料，其中資料B引述《公民權利和政治權利國際公約》，指行使言論自由附有責任及義務，包括保障國家安全或公共秩序等，新聞自由非絕對。資料A則是「公眾對港新聞自由的意見」，列出多項針對新聞自由的評分。

根據香港考試及評核局2020年通識科《試題專輯》的「建議評改準則」，考生若能在(b)分題清楚解釋新聞自由與社會責任的「兩難情境」，充分理解及恰當地運用新聞自由、自我審查、言論自由等概念，從而提供論據並解釋，即可取得6至8分。(a)分題則需描述評分表出現的特徵。

報告指出，在(a)分題中，小部分考生未能分辨數據所反映的是意見還是事實。不少考生未能充分理解(b)分題所指的「兩難情景」，部分考生只稱新聞自由可能面對的挑戰，部分考生討論新聞傳媒有違道德操守的負面影響，一些考生原則性地解說兩難，但未能進一步引用資料或舉例說明。表現較佳的考生能提出具體「兩難」，如市民的知情權相對公眾秩序，並引用恰當例子加以分析。