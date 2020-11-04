否認襲警辯稱有人「賊喊捉賊」　得片段佐證技工脫罪

去年聖誕節網民在多區發起示威活動，一名24歲技工被指當晚在九龍灣德福廣場蓄意撞向一名警署警長的肩膊，因而被控襲警罪。辯方指警長碰撞技工在先，繼而大叫襲警「賊喊捉賊」。經審訊後，技工今(4日)午於觀塘法院被裁定罪名不成立，兼取回訟費。

被告黃浩峰被控於2019年12月25日，在德福廣場一期一店舖外，襲擊警署警長張基耀。

張基耀早前供稱，當晚他與隊員在德福廣場執行職務準備離開之際，被告突然迎面用手臂撞他的肩膊，因力度頗大，令他打橫移動了一步，同袍見狀遂將被告拘捕。

惟裁判官梁少玲今日裁決時指，張的證供明顯與呈堂新聞片段不脗合，片段顯示被告根本沒有踏前一步，反而是警長用腳踩被告的腳在先，之後再撞被告的肩膊。但張在庭上看過片段後，仍堅稱與被告沒有相關的身體接觸，質疑張未有道出當晚的事實真相，拒絕接納其證供。

至於片段顯示，被告的手當時曾有所動作，疑似曾出手推撞張。梁官認為，不能排除被告是被張撞到後出於自然反應才意外碰撞到張，因而裁定被告襲警罪名不成立。

辯方在裁決後隨即申請取回訟費，但控方反對。梁官指，被告並無特別動作令人懷疑他有襲警意圖，不認為他有自招嫌疑，遂批准辯方的申請。