海關一周破兩宗冒牌醫療級口罩案　共檢20萬假口罩拘2男女

被檢獲的冒牌醫療級口罩。

香港海關繼上月28日破獲歷來最大宗、涉及約10萬個懷疑冒牌醫療級別口罩案件後，昨日(3日)再次檢獲約10萬個經香港轉口海外的懷疑冒牌醫療級別口罩，估計市值約300萬港元，並拘捕1名42歲公司女負責人，她現正保釋候查。兩宗案件合計，海關於過去一周已檢獲約20萬個懷疑冒牌醫療級別口罩，估計市值約600萬港元，共拘捕2人。

初步調查顯示，該批口罩未有流出本地零售市場，海關相信不法商人意圖把口罩重新包裝，並轉運至海外銷售圖利。海關正調查涉案口罩的來源，並已將樣本送往化驗所作測試，以確定其安全性。

海關早前接獲舉報，指有公司涉及冒牌口罩的違法活動。經調查及於商標持有人協助下，海關昨日採取執法行動，突擊搜查一間位於葵涌的物流公司，檢獲該批懷疑冒牌醫療級別口罩及一批包裝物料，並拘捕涉案女子。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。

海關自今年1月27日起開展代號「守護者」的全港性防疫產品巡查執法行動，至今出動超過6000人次，巡查零售點超過3.8萬間次。