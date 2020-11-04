70名幼稚園學童被錯誤注射賽諾菲流感疫苗　涉事機構致歉並辭退職員

大埔一間幼稚園發生打錯流感疫苗事件，有機構聲稱為一所幼稚園接種美國雅培的流感疫苗，最終卻接種了最近備受質疑的法國賽諾菲流感疫苗，約70名學童受影響。涉事醫療機構事後向校方及家長致歉，指事件涉及職員人為疏忽，已即時將其開除，又指事後已聯絡涉事家長跟進學童情況，僅1人反映當晚出現嘔吐現象，翌日已自行痊愈，至今未有其他學童產生不良反應。

涉事幼稚園早前安排學童於上周六（10月31日）注射流感疫苗，醫療機構「香港傳染病預防動力」8月時與該幼稚園擬定採用法國賽諾菲的流感疫苗(Vaxigrip Tetra)，惟南韓有人接種該廠的疫苗後發生嚴重反應，故承諾轉用美國雅培的流感疫苗(Influvac Tetra)，亦更新了相關的接種疫苗文件。

惟在接種當天，有家長發現疫苗包裝盒與校方聲稱的不符，經質問後才發現出錯。機構事後向校方及家長致歉，指已嚴肅跟進是次失誤事件，並指是員工一時疏忽引致，因誤看文件而帶了另一牌子疫苗到場造成失誤，事後已即時辭退該職員，並已訓示其他同事，以後要小心查看和核對文件，絕不容許再有同類事件發生。

南韓早前有多人注射流感疫苗後死亡，部分死者接種的是賽諾菲藥廠出產的疫苗，本港亦有入口該藥廠出產的疫苗，但衛生署已確認南韓出事的疫苗批次與港不同。東網已向幼稚園查詢詳情，正候回覆。