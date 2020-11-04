疫情下紅Van生意減半　業界促政府開放全港紅Van禁區

新冠肺炎疫情持續，紅色小巴業界指，因應政府限制酒吧營業時間，加上實施禁聚令限制社區人流，令生意下跌5成，夜更小巴甚至每程只有數名乘客，車費收入不足夠繳付車租和燃油費開支。業界要求政府開放禁區，讓紅色小巴能行走全港，增加收入。

香港公共小巴車主司機協進總會將於明日(4日)上午11時，派出4輛紅色小巴和4名小巴司機到政府總部請願，要求政府拯救紅色小巴司機，議員易志明及陳恒鑌會出席。

該會表示，各項防疫措施下，市民夜間減少外出，嚴重影響紅色小巴的生意，現時紅色小巴司機收入大減，導致有司機選擇不開工，為數不少的紅色小巴亦被迫閒置。該會期望政府能夠體恤紅色小巴業界困境，強烈建議政府提供4項協助，包括要求政府開放全港道路讓紅色小巴行駛；並且在所有道路禁區增設1個車位，准許紅色小巴上落乘客。

該會又要求在大嶼山、東涌等新發展區開辦多條小巴線，容許紅色小巴參與競投；以及盡快將長者及殘疫人士「2元乘車優惠計劃」，擴展至紅色小巴。