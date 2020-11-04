59歲長期病患男子染大鼠戊肝　本港累計15宗個案

本港再錄得人類感染大鼠戊型肝炎個案，屬本港累計第15宗個案。衞生防護中心今日(4日)公布，患者為一名有長期病患的59歲男子，居於大埔富亨邨亨翠樓，入住沙田威爾斯親王醫院期間，出現肝功能異常，血液樣本經化驗後，證實感染大鼠戊型肝炎，現時情況穩定。

香港自前年爆出全球首宗大鼠戊型肝炎人類感染個案後，便一發不可收拾，連同今次個案已錄得15宗。中心的流行病學調查顯示，染疫男子沒有接觸齧齒動物或鼠隻，亦沒有進食生豬肉或豬內臟，潛伏期內沒有外遊。

根據現有的流行病學資料，暫未能確定有關感染的源頭及途徑，調查仍在進行中。中心亦已將個案通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。

大鼠戊肝雖然經人傳人感染機會微，但亦會經由帶病毒老鼠爬過的食物感染，所以置放食物時亦需加倍小心，若有懷疑應將食物再清洗。同時，現時不少罐裝或包裝飲品亦會擺放在地上，如帶病毒老鼠爬過或咬過，甚或遺便溺在罐面，市民不清洗就開罐飲用，亦會有受感染的危機，而目前沒有針對戊肝病情的藥物。