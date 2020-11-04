國泰裁員：兩工會理事將簽新約　有空姐嘆對公司失望

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空集團早前大裁員，幸存者則被要求於今日(4日)內簽署被稱為「奴隸制」的永久減薪新合約，否則作解僱論。香港航空機組人員協會及國泰空中服務員工會今日下午於諾富特東薈城酒店開會，商討聯合行動。國泰空中服務員工會主席王思敏在會後表示，兩個工會的理事將會簽署新合約，以保持工會持續運作，繼續爭取權益。

王指，兩個工會商討了溝通渠道及會面安排，相信兩個工會合作議價能力會提高，但尚未落實任何實質行動，應對今晚的簽約限期及爭取每年檢討合約等方案。雖然今晚已是簽約限期，公司並無作出任何讓步，但她相信此刻並非工會行動的完結，而且是次事件亦使國泰機艙服務員及機師上下一心、團結一致。

她續稱，工會現階段會先着力支援被解僱的員工，包括檢視「放棄追究同意書」、工作轉介、薪酬計算等，所以暫不考慮工業行動。工會亦建議尚未簽署新合約的會員應深思熟慮，考慮自己是否能承擔新的條件。

就日前有傳媒報道國泰航空不承認機師工會的問題，香港航空機組人員協會主席Tad Hazelton表示「國泰不承認任何組織」，但他亦相信與空中服務員工會合作，能有更強議價能力，目前尚未有任何定論，工會也不知道具體簽約數字。

現場有數十國泰空姐、機師支持工會，並舉紙牌、鼓掌答謝工會的努力，有空姐感觸落淚。任職國泰10年的空姐陳小姐(化名)表示，尚未決定簽約與否，亦尚未決定其他去向。被問及會否因談判尚未成功感到失望，她表示不會，雖然一開始的確有期望，但知道工會一直努力為員工權益奔波勞碌，她從心底答謝工會的努力。她又指，新合約的條款有很多不清晰之處，但公司一直未有解答員工問題，態度一直強硬，令人感到失望。

任職國泰5年以上的空姐陳小姐同樣尚未決定是否簽新約，認為公司只給予2星期考慮簽一份永久減薪的合約並不公道，而且一直未有正面回答員工提出的疑問。她透漏很多機艙服務員都很能幹，要找新工作並不困難，可能只是不合心意。

被問及公司發出不平等條約，會否對公司感到失望，陳表示已不是第一次出現問題。她指出國泰多年前已經開始節流，令服務質素大受影響，承受後果的卻是前線員工，用心解決問題的也是前線員工。她續稱，員工一向努力與公司共渡難關，惟公司卻開出一個難以支持正常生活的條件，令員工覺得在公司沒有將來，甚至撲滅對工作的熱誠，而自己如果轉行，或會考慮顧客服務相關的工作。