疫情致文憑試延後　通識教師助考生備試

文憑試考期因新冠肺炎疫情延後，為免影響考生的應試狀態，北角協同中學的通識科主任黃中偉與7間中學的教師合作，約120名中六生透過網上教學工具一同應試及操卷，來自不同學校的學生及教師亦能互相觀摩，提升教與學效能。黃說，有他校學生最終考得好成績，更向他道謝，並成為朋友。黃憑着其教學熱誠，在敬師活動中獲得表揚。

黃任教通識科，亦負責德育及公民教育。為了幫助一些能力較弱的中六生，他構思了不同辦法幫助他們，期望可營造接近真實考試的情況，故與其他教師合作，利用視像實時與學生應試及操卷。

他要求學生早上9時上網，期望他們習慣早起，保持應考狀態。他又說，學校停課期間採用視像教學，學生初期缺席亦不應立即處罰，教師改以「陽光電話」了解他們的難處，學生可能是因為缺乏電腦設備或網速慢而未能上網課，而當時社會亦關注學生的需要，故教師以中間人角色，幫助學生獲得資源。

香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校的校長梁俊傑亦是獲表揚的教師之一，他說，停課初期師生不習慣網上教學，故建議教師先錄製影片作教學用途，當學生適應形式後，才轉用網上教學，其後增加更多互動元素，例如做勞作等，保持對學習的興趣。