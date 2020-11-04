特朗普勢頭較好　經濟學者料若連任對港貿易難再有大動作

美國大選牽動全球經濟走向，到目前為止，特朗普在搖擺州份勢頭較好，外界關注若他連任後，美國對本港的貿易及關稅政策會否再有轉變。有經濟學者分析，特朗普展開的中美貿易戰是損人不利己的做法，只是為選舉而鋪路，相信原本是生意人的他，若當選後將回歸務實，除非與中國再有大衝突或爭拗，否則不會對香港的貿易政策再有大動作。

中美關係在特朗普任內跌至低谷，同時牽動本港的貿易及關稅政策。特朗普早前簽署行政命令，下令中止及取消香港享有的差別及優惠待遇，而本月10日起，所有香港製造出口到美國的商品，都必須貼上「中國製造」的標籤，港府正就美方要求本港產品更改產地來源一事，已向世界貿易組織投訴。雖然毋須與中國製造產品一樣加徵關稅，但卻貶損香港作爲獨立關稅區的地位，更令人擔心美方會有進一步行動。

香港中文大學經濟學系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認爲，美國對香港的一連串動作，是針對去年香港的社會事件，以及利用香港作爲打擊中國的棋子，大打中國牌，以號召選民團結，為自己選情造勢，但這毋疑是雙輸局面，因中國會同時反擊加徵美國貨品關稅，而中國亦大可轉往歐洲及東南亞等地出口貨品，相信選舉後除非美國再與中國掀起爭拗，或本港再有具全球爭議的議題，否則難會對香港的貿易政策有進一步行動。

香港浸會大學榮休經濟系副教授巫伯雄亦認爲，特朗普所做的一切「只爲自己選票利益」，一旦連任後，估計原本是商人出身的他，未來4年會趨向務實，面對現實地不再與中國互相傷害。