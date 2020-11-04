社署甩轆安排特殊兒童就讀未獲註冊幼兒中心　家長感無助想轉校

社會福利署安排特殊需要幼兒到未獲批註冊的幼兒中心，影響他們如常開學。

社會福利署甩轆，竟安排約60名有特殊需要幼兒到未獲批註冊特殊幼兒中心，結果學童開學無期，有家長希望子女轉校，不滿或要重新輪候。涉事香港耀能協會指，原預計特殊幼兒中心今年8月完成註冊，惟社署審批時間遠較預期長，致未能及時開學，正考慮為學童提供額外訓練。社署解釋，一般會提前配對服務，但中心需按規定進行工程，社署會緊密聯絡機電工程署及消防處等，希望中心盡快啟用。

家長黃女士向東網表示，2歲兒子患有自閉症和發展遲緩，去年4月透過社署康復服務中央轉介系統登記輪候特殊幼兒中心，今年4月獲知觀塘安泰邨香港耀能協會安泰幼兒中心收生，7月兒子獲派到該校，當其他幼兒中心9月底恢復正常服務，該中心至今仍未獲批註冊。

黃女士的兒子獲耀能安排到旗下早期教育及訓練中心接受個別和小組訓練，但每日僅有1.5小時訓練，她認為時數太短，遂向社工申請轉校。她指，社署要求她重新輪候學位，屆時兒子升讀幼稚園，會錯過黃金治療期，「走（轉校）又唔係，唔走又唔得」。至少有10多名家長面對同樣情況，都感到徬徨無助，希望社署協助家長轉校，而居於觀塘的黃女士稱，不介意帶兒子跨區上課，「幾遠都想帶兒子上堂接受訓練」。

香港耀能協會指該特殊幼兒中心去年底完成裝修，原期望今年8月完成註冊，趕及9月開學，因此與社署商討後決定今年6月起接收中央轉介系統個案，7月安排收生工作，但申請程序較預期時間長，註冊遙遙無期。協會會繼續與家長緊密溝通，亦積極考慮安排額外訓練機會，提供更多適切支援。

社署指，一般會因應特殊幼兒中心的啟用日期提前進行服務配對，讓家長可盡早選擇，惟涉事中心仍正根據《幼兒服務條例》及其他相關規定進行所需工程及註冊工作，該署會繼續與相關部門及機構緊密聯絡，爭取中心盡快啟用。家長可經轉介社工向社署提出申請轉校，可繼續以原有服務申請日期輪候其他服務單位。