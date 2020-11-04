特朗普拜登當選對港策略不同　學者議員料前者續強硬　後者先復元氣

美國總統大選備受全球關注，雖然各州正陸續宣布點票結果，但新一任美國總統花落誰家，仍有待郵遞選票結果公布才可揭盅。惟不論是爭取連任的總統特朗普，還是對手民主黨拜登勝出，兩人對港採取的策略皆成社會關注的重點。有學者和議員預料，特朗普的對港政策相信會貫徹強硬策略，傾向打「香港牌」牽制北京，惟現時可以再利用香港的空間已經不大。至於拜登則是國際主義者，相信若當選短期內將對港採取溫和路線，加上亦要先恢復美國元氣，故預料本港局勢會較為穩定。

過去4年，在特朗普領導下的美國就本港議題發聲的次數劇增，如12港人蛇偷渡事件、《港區國安法》立法實施、反修例事件、泛民主派議員涉違法被捕等事件，社會關注特朗普和拜登傾向對港採取甚麼態度，以及其取態對港的影響。戰略研究學者袁彌昌分析，若特朗普成功連任，以其孤立主義的作風，相信會貫徹目前的對港策略，不介意繼續任用主張鷹派的蓬佩奧為國務卿，利用香港影響北京。

被問到特朗普對港會否採取進一步強硬措施時，袁認為，特朗普可以利用香港的空間已經不大，「依家好似淨返金融可以搞」，惟袁相信若金融板塊成為新戰場，特朗普有可能導致得不償失的局面，故料難以強化對港策略。

至於若拜登當選，袁直指拜登是國際主義者，一般主張以對話達成共識，亦期望重拾多邊主義策略，加上特朗普任內把美國基建、司法等方面「搞到亂晒龍」，相信一旦拜登上台，首1至2年會先聚焦恢復美國元氣，故料短期內會對港採取溫和路線，而本港局勢亦會因而較為穩定，惟不排除待美國重整國力後，對港策略反而會「更辣」。

另一方面，身兼行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀同樣認為，暫時看不到美國再打「香港牌」的必要。她解釋，今年7月美國國務院針對港區國安法，宣布制裁中港官員後，估計事件已告一段落。惟她相信，特朗普和拜登都會對本港的人權問題發聲，但分別是前者會在人權做文章，而後者則相對溫和，只是傾向表達關注。

至於從政近20年的工聯會副會長黃國健則指，無論誰人勝出當選，相信長遠而言，對香港的政策及對中國的敵視心態也不會有大改變。惟黃認為，短期內的分別會較為顯著。他舉例指，美國民主黨傾向用一段時間聯繫盟國圍剿中國、打群架，這方式令本港前期輕鬆卻持久受壓；相反特朗普「鍾意隻揪」，令本港前期受壓但長遠卻較為輕鬆。在黃看來，特朗普對美國傷害力度較大，故若其勝出美國就「冇運行」。