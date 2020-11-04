無論誰人當選美總統　抹黑醜聞令黎智英成「瘌痢狗」被趕絕

被內地指為「叛國禍港四人幫」之首、人稱「漢奸黎」的壹傳媒黎智英，曾多次表明支持爭取連任美國總統的特朗普，惟黎在美大選前，已捲入涉造假抹黑對手民主黨拜登的醜聞。美國全國廣播公司（NBC）早前報道，網上流傳一份涉造假的文件，有干預美國大選之嫌，發布者聲稱由《蘋果日報》委託撰寫。黎其後在《蘋果日報》報道中承認，其助手Mark Simon在事件上有參與，所使用的金錢亦由黎的私人公司提供。有評論分析，醜聞東窗事發後，預料黎日後於共和民主兩黨間都不討好，無論誰人當選，黎亦會成為人人趕絕的「瘌痢狗」。

美國總統大選的點票結果陸續出爐，結果除了影響美國未來4年的對中港的政策外，相信對於「押重注」買特朗普贏的黎智英而言，亦是一個分水嶺。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析，黎一直試圖靠攏特朗普一方，又指Mark Simon是共和黨在港最具代表性的人物，形容二人關係「蛇鼠一窩」，當中亦涉嫌存在利益輸送的成分，以本港亂局換取利益分紅。

陳估計，一旦特朗普當選，亂港政策將會變本加厲，黎亦可恃着有「保護傘」撐腰而逍遙法外。相反，假若特朗普落選，相信拜登不會罷休，一定會嚴正追究黎惡意抹黑，以試圖干預總統大選一事，並不排除就此啟動調查及將黎拘捕。陳又炮轟，事件反映黎並非一個普通商人，而是一個勾結外國勢力的投機主義者，再者醜聞東窗事發後，預料黎日後向共和民主兩黨所取得的支持度也不高，以為其「擦錯鞋」付出代價。

「23萬發言人」王國興亦狠斥黎不惜造出國際假新聞，向特朗普賣身靠攏，惟現時不管誰人當選，黎亦已成為人人趕絕的「瘌痢狗」，直指若特朗普落選，只會想「拿拿聲搣甩佢（黎智英）」。反之拜登上場，相信其勢力必定會就抹黑事件追究到底，而黎亦「冇運行」，難有好下場。王又分析，雖然黎對於反中亂港的立場不會改變，但因應他的反共反華立場，美國仍會繼續利用他，惟不會猶如過往一樣，明目張膽地指示執行「搞亂香港」的任務。