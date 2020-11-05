何志平專欄：關鍵的79天

今年的2月初，美國總統特朗普到國會裏宣讀國情咨文，近尾聲時，電視裏的鏡頭拍到在特朗普身後，坐在國會主席座上的國會議長佩洛西，一臉不屑地把特朗普的演詞講稿撕得粉碎。我們在紐約大都會看守所內看到這新聞廣播的震撼片段後都大感驚訝，在眾目睽睽之下作出如此出位的大動作，是給我們說明甚麼的呢？

事後佩洛西解釋說：「我撕碎了他那不實的謊言，是有必要引起美國人民的注意，來對他們說，這就是影響着你們的一派胡言。我不需要任何人，特別是美國總統，來教訓我甚麼是尊嚴！」 佩洛西還說：「我們不要把眾議院的會議廳被用作他的一場真人秀的背景。」

看守所內的3位鄰居看罷廣播後都磨刀霍霍的爭着發表意見。

「積克」（假名）是牙買加非裔的教授。他說：「真的不可小看這佩洛西啊！她就有這樣的個性和膽量做這樣的事！說不定她還可能成為我們下一任的總統呢！」

旁邊的「艾凡」（假名）是紐約本地的巴基斯坦裔生物工程師，接口說：「真的。按現在的制度，總統繼任順序是副總統，跟着便是國會眾議院的議長。如果今年年底的總統選舉鬧出個爭議不斷，判決不了的僵局，如到2021年1月20日前還弄不清楚誰是總統的話，而2021年1月6日新一屆國會又推選她為議長，那佩洛西便可成為新一任的美國總統了！這不是沒有可能發生的事啊！」

來自加利福尼亞州的「阿廷」（假名）是民主黨的中堅分子，也是著名的民權律師。他點着頭說：「理論上這是有可能的，不是因為佩洛西是來自加州而我也認識她，是因為我太了解特朗普的脾氣個性了，他一定會用盡所有骯髒手段來贏得選舉，更會打盡天下的官司，死纏爛打的把對方拖入泥濘渾水中，直到對方不勝煩擾而投降叫饒。所以我們都說11月3日大選日只是噩夢的開始，不是終結。從大選日到2021年1月20日、新任總統就職之日，有79天，是美國歷史上最動盪和危險的兩個多月。如選舉順利少爭議，這段日子便是青黃不接的階段，舊政府內眾官都人心惶惶，都為自己的下一步張羅設想，新政府亦在忙於組合成班，一切都好像在無人接管的看守狀態中。如果再有意料不到的外來或內部的變化或挑釁，便可能會被動得措手不及。這79天是每逢大選年政府要面對的最大考驗！」

積克搶着回應：「說得真對。特朗普就是一定會為贏得連任而不顧後果做任何的勾當，包括煽動暴力、作弊、恐嚇及妨礙對手的支持者投票，更會在選票點算的過程上做手腳，他是會毫無顧忌的用盡一切無賴卑鄙的手段來打擊對手，以保住自己的位置。他在任的這3年來，我們已把他的真面目看得一清二楚， 他是絕對不會尊重我們的憲法，甚至無視人民的自由意志。為達到自私的目的，他可以連自己人格也拋棄掉，這就是那總統最下流的地方。」

艾凡也附和的說：「是的，你聽不見嗎？最近特朗普聲稱郵寄選票會導致廣泛的舞弊欺詐行為。他還明顯拒絕承諾權力的和平順利移交，更鼓勵他的支持者，極端主義分子進行政治暴力。他還誓言旦旦的要開動法律程序挑戰選舉結果，他也知道他的致命傷一定會是來自郵寄的選票，而點算郵寄選票的方法、時間和程序各州都不一樣，那一定是爭議的熱點和矛盾的導火線。」

阿廷有感而發的說：「如果特朗普真的在點算郵寄選票問題上撒賴發難或做甚麼手腳，不幸最後要國會出手裁判總統選舉的話，佩洛西就要做好準備把關了。這是從明年2021年1月6日至1月20日這關鍵的14天可能要面對的難題，也是美國生死關頭連場好戲的兩周。真的不可以想像，亦不敢想像！」