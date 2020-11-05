東方日報A1：拜登邁向勝利　特朗普必打官司

在嚴重撕裂的社會氣氛下，美國大選於當地時間周二投票，各州票站當晚關閉後隨即點票。截至本港時間昨晚，選前民調佔優的民主黨總統候選人拜登獲得238張選舉人票，總統特朗普以213票緊隨其後，因此焦點落在5個關鍵搖擺州中。特朗普趁一度領先時搶閘宣布勝選，批評有人選舉舞弊，揚言要求聯邦最高法院停止所有點票，惟其優勢於周三早上不斷收窄，在其中兩州遭反超前，餘下3州岌岌可危。拜登則表示有信心勝選，呼籲支持者耐心等待結果，競選經理指拜登有望取得超過270張選舉人票入主白宮。有分析憂慮，如特朗普掀起訴訟，必定加劇政治兩極對立，隨時引爆全美暴亂。

印第安納州及肯塔基州的票站最早關閉，特朗普一如所料拿下兩個共和黨票倉，拜登則取得佛蒙特州。隨着東岸及西岸多州票站陸續關閉，拜登連下紐約州、特拉華州、麻省及加州等民主黨票倉，選舉人票急增，大幅拋離特朗普。值得一提的是，拜登取得傳統共和黨州份亞利桑那州，是24年來首次。雖然特朗普於最初落後，但相繼在關鍵戰場佛羅里達州及德州報捷，更取得連任指標州份俄亥俄州，在選舉人票數目追近拜登。至於關鍵搖擺州選情，特朗普在威斯康辛州及密歇根州的選情一度佔優，但其後被拜登反超，僅在賓夕凡尼亞州、北卡羅萊納州及喬治亞州保持領先優勢。

賓州在投票日才能開始處理之前收到的郵遞選票，加上最高法院裁定該州可延長3天收回郵遞選票，至少有150萬張選票仍未點算，可能要周五才有結果。賓州有20張選舉人票，是目前未公布結果的州份中最多，特朗普在該州獲得296萬張普選票，領先拜登近67萬票。

美國郵政署承認，佛州、喬治亞州、賓州及威斯康辛州等12個郵政區，約30萬張郵遞選票下落不明，需延長郵遞選票的截止日期。因物流原因，多州允許在投票日後繼續點算及接收已印有投票日前郵戳的郵遞選票，華盛頓州將在本月23日截止郵寄投票，選舉結果可能需時數日或數周才會公布。

眼見形勢短暫佔優，特朗普不理會密歇根州、威斯康辛州和賓州仍未公布官方結果，於東岸時間周三深夜搶先在白宮發表勝利演說，形容取得「驚人」選舉成績，並宣稱已在賓州及密歇根州大勝。他稱：「我們不希望他們凌晨4時挖出任何一張選票，然後列入投票結果，明白嗎？」揚言要求最高法院頒令停止點算餘下選票。副總統彭斯則指「我們正邁向勝利」，特朗普多名子女均有到場支持。

特朗普翌日稱：「昨晚我在多個關鍵州份穩穩領先，幾乎都是民主黨管理及控制的地方，然後一個接一個地開始魔術般消失，因為積存選票突然出現，民調完全搞錯了，以前就搞錯。」

特朗普發表勝利演說前，曾在社交網Twitter連發兩條貼文，指控民主黨人「偷走」選舉及形容是「國家之恥」，強調票站關閉後不准投票，但他沒有進一步說明。其中一條貼文在發表約15分鐘後，被加上警告提示，提醒網民或涉及誤導。拜登競選陣營斥特朗普試圖停止點票的舉動「無恥、前所未見和錯誤」，赤裸裸地剝奪人民的民主權利，聲言反抗到底，法律團隊亦準備部署應對。

拜登在家鄉特拉華州發表全國演講，稱正邁向勝利之中；他又指，對選情很有信心，呼籲支持者保持忍耐和信心，直至完成全部點票；強調不是由他或特朗普宣布任何人勝選，而是由美國人民決定。民主黨眾議員奧卡西奧-科迪斯則說：「特朗普提早宣告勝算是非法、危險和專制的。」她促請必須要點算所有選票及尊重選舉結果。在普選票數目上，特朗普得票近6,700萬張，拜登則獲得6,900萬張。前英國駐美國大使達羅赫（Kim Darroch）受訪表示，特朗普與拜登雙方已派出律師，在各搖擺州準備採取行動。

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