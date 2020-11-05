憂在校午膳增播疫風險　校長指聖誕前應維持半日制授課

教育局局長楊潤雄日前與多名學校議會及校長會代表會面交代病毒檢測事宜，並商討校園防疫等工作。資助小學校長會名譽主席張勇邦今日(5日)在電台節目表示，日前與局方會面時提出有關恢復全日面授課堂問題，局方接納如果日後有條件恢復全日面授時，會提早不少於4個星期前通知業界。他又認為聖誕前學校應維持半日制授課，減少播疫風險。

張勇邦稱，部分中小型午膳供應商停業，如果恢復全日面授，需要重新安排午膳及校車保母等。他又指，對於小學是否恢復全日面授上課，家長意見參半，部分家長仍擔心疫情，當學生聚集在學校午膳，會增加感染風險。加上冬季流感高峰期將至，他認為在聖誕前不應恢復全日面授。

教育局又宣布下周一(9日)起，為全港幼稚園、中小學及特殊學校教職員分批進行新冠肺炎病毒檢測。張勇邦說，小學業界普遍歡迎及接受安排，他表示，學校昨日(4日)已向當局上報教職員、工友、興趣班老師等人數，當局之後會到學校派發及收集樣本樽。他指，計劃屬自願性質，政府無向學校給予壓力，學校亦更不應向教職員施加壓力。