港檢測費240元貴過內地及澳門　承辦商憂少人採樣致蝕本

新冠肺炎疫情未止，近日再出現與酒吧及Staycation(住宿度假)有關的源頭不明個案，政府將於本月中啟用4間社區檢測中心，提供自費檢測服務，暫定收費240港元。香港分子病理檢驗中心主任黃利寶今早(5日)在電台節目表示，以檢測服務240港元的收費計算，若每日檢測人數少於400人就會蝕本。他指，由採樣、人流管制到化驗，所有成本都由檢測公司承擔，不解為何會有公司以240港元接標，令其他公司惟有跟隨。

反觀澳門及內地，費用則遠低於香港，澳門當局早前公布，檢測費由120澳門元再次調低至100澳門元，至於深圳有提供核酸檢測服務的醫院，以香港大學深圳醫院為例，檢測費用連診金只須175元人民幣。問及內地及澳門檢測費用較香港低，他透露內地買入試劑的成本僅香港兩三成，而澳門則獲得當地政府資助。

至於香港私營市場，黃預計檢測費用亦會隨之降至400港元到600港元，但認為中小型實驗室會很難做。

香港分子病理檢驗中心最快月中為沙田瀝源社區會堂提供檢測服務，惟黃目前仍未視察場地，認為啟用時間上有挑戰性。他計劃在市民前來化驗的翌日就會發出檢測報告，但目前未決定採樣方式。