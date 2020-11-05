工展會下月12日開幕　場内不設試飲試食

本港疫情放緩，原本受影響而延期的展覽亦陸續復辦。繼香港書展宣布將於下月16日開幕後，中華廠商聯合會行政總裁楊立門今日(5日)在其專欄透露，新一屆工展會也將於下月12日開幕，但屆時場內將不設有任何試飲試食，入場人士亦必須佩戴口罩。

楊立門指，去年經歷社會動盪，主辦方難以找到保險公司承保。廠商會研判後亦決定舉辦，本以為去年困難不會重現，豈料年初爆發的疫情至今未退，該會今年已先後取消了澳門工展會、國際教育展及美食嘉年華幾個展覽會，至7月再爆發第三波疫情，政府終停下廠商會租用維園的申請，籌辦工作一度陷於停頓。

他表示，隨疫情上月初轉趨緩和，廠商會即重啟籌備工作，除非疫情突然轉差，開幕日期將鐵定於下月12日。楊立門坦言：「這回真的是聽天由命了。」舉辦期間，廠商會將加強場內的衞生和防疫措施，而由於當局不容許進場的人除下口罩，所以場內將不設有任何試飲試食，希望市民體諒。

至於下月16日開幕的香港書展，主辦方貿發局指籌備工作有序進行，並會於本月16日，根據當時實際情況及風險評估，審視書展會否如期舉行，詳情將於當天公布。