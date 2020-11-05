立會1小時內兩度點人數　梁君彥批議員無善用時間決定劃線

立法會今早(5日)復會，繼續就《2019年運貨貨櫃(安全)(修訂)條例草案》恢復二讀辯論。自上月立法會復會以來，泛民主派在每次會議上都多次點算法定人數，今早亦不例外，在不足1小時的會議內，泛民已兩次點算法定人數。立法會主席梁君彥隨後批評，議員在辯論時已花一半時間點算人數，認為議員沒有善用辯論時間，決定就議案劃線。

梁君彥在第二次點算法定人數結束後，指今早議員在40分鐘內已點算兩次人數，花了約20多分鐘，認為議員沒有善用辯論時間進行辯論，因此要為確保有秩序、尊重議員發言權利後，決定根據《基本法》將恢復二讀辯論劃線，並要求議員留在會議室。但多名泛民議員不滿，其中議員許智峯認為，《基本法》有規定議員可點算法定人數，流會責任是因為建制派議員沒有坐定定而非點人數，呼籲主席勸喻建制派留在會議廳。

條例草案是屬技術修訂，實施《國際集裝箱安全公約》關於運貨貨櫃的製造、使用及檢驗的最新規定，以保障海上和運輸安全。議員胡志偉指，相關公約早於2011年和2012年已通過，但經歷如此長的時間才實施立法規定，反映政府在處理國際公約的過程有滯後現象，管理有關問題上仍未盡全力。