醫管局自動派樽機存漏洞　樣本瓶免費「任撳」

新冠肺炎疫情反覆，為方便市民進行病毒檢測，醫院管理局今(5日)起免費在3個普通科門診診所加設樣本瓶自動派發機。醫管局雖在機身貼上告示，提醒市民每人限取1包，惟東網記者發現派發機設計存在漏洞，其使用方法與一般自動售賣機無異，市民仍可憑同一張八達通，無限次領取機內的樣本瓶，或令該設施有機會被濫用。

3間試行自動派發的門診包括西灣河普通科門診診所、鴨脷洲普通科門診診所及元朗賽馬會健康院。東網記者今早前往元朗健康院視察，發現該院已停止用人手派發樣本瓶，當市民向醫護索取時，會被指示使用自動派發機。派發機使用方式與普通自動售賣機一樣，市民只需用八達通拍卡，並輸入機內相應物品編號，即會有樣本瓶落下供市民取用，有關過程並不會收費。職員又訪露，機內每日會備存90包樣本瓶，同日不會補增。

今早使用派發機的人不多，有長者因不知如何使用，初時未能順利取得樣本瓶，需要他人從旁提醒，並花費數分鐘才成功取出。不過，有關設計疑有漏洞，其機身上雖有告示提醒每位市民限取一包，有職員指已設定同一張八達通短時間內不能取2次，但仍有市民在醫護人員教導及目睹下，取得多於1包樣本瓶。記者亦發現同一張八達通可無限次取用，亦可使用非個人八達通，無法確保不被濫用。

市民吳太今日用5張八達通取得5包樣本瓶，她指剛來時才得知有派發機，以為1張八達通只能取一次，遂回家取5張八達通一併幫家人取樣本瓶。她稱過程較快捷方便，「嘟一嘟就有」，形容似普通汽水機，又認為可在港鐵站加設派發機，方便市民索取。

醫管局早前曾表示，假如環境及運作安排許可，稍後會在更多診所設置有關派發機，以便診所可以集中人手處理日常服務安排。當局今起會延長收集樣本瓶時間，部分診所亦於周日及公眾假期於上午9時至11時收集樣本。