政Whats噏：肺炎流感夾擊　葉劉葛珮帆中招？

新冠肺炎疫情持續，最近本港仲踏入流感高峰期。議員葉劉淑儀(葉劉)就「瀨嘢」喇，話出現流鼻水、喉嚨痛等迹象，擔心自己成為冇症狀嘅新冠肺炎潛在感染者。而議員葛珮帆(EQ)都話覺得頭暈頭痛、仲發燒添！莫非將要爆發立法會群組？

葉劉尋日(4日)喺社交平台發文話，起身發覺身體不適，平日工作又成日同陌生人接觸，擔心會感染新冠肺炎，又驚傳染畀其他人。為咗安全起見，葉劉尋日就冇返工，同埋即刻做咗新冠肺炎病毒測試，好彩結果係陰性，不過就患上一般流感，都休息咗1日嘅。

但原來唔單止1位議員唔舒服喎。EQ今日(5日)都發文話尋日開始鼻塞、頭痛，就連呼吸都覺得痛，夜晚仲要發燒添。雖然佢今朝退咗燒，但就話周身痛，穩陣起見都係做咗病毒測試，依家就留咗喺屋企等結果。

有網民就留言話，依家有議員病咗，擔心立法會開會導致議員互相傳染；另有網民提醒返議員要帶返好口罩呀。其實有議員喺開會嘅時候偶爾都會除低口罩講嘢，加上立法會會議廳嘅座位雖然隔得好開，但始終多人聚集，議員都要注意吓喇！