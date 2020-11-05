逾半中學生壓力指數偏高　有女生遭拍裸照抗拒上學

新冠肺炎疫情持續，學生經歷停課、網課、短暫復課，至9月底恢復半日面授上課，身心均需要作出調整。早前有機構訪問中學生，發現逾半受訪學生的壓力指數屬高水平，逾20%受訪學生有輕度至嚴重程度的焦慮傾向，有女生更因被同學拍下裸照並流傳，因而抗拒上學。

香港青年協會「關心一線」於9月至10月期間，以問卷訪問逾4000名中學生，了解他們開學適應情況。結果顯示，有52.2%受訪學生自評壓力指數偏高，較去年高10.5個百分點。學生最擔憂的事情依次為「應付測驗/考試」、「成績未如理想」、「休息時間減少」等。不過，有69.6%受訪學生表示疫情停課令其更珍惜回校上學的日子。

另外，有21.9%受訪學生有輕度至嚴重焦慮傾向，較2018年高6.5個百分點，症狀主要有疲倦乏力、容易緊張和焦急、容易煩亂和驚恐。

青協業務總監徐小曼表示，今年開學經歷與以往截然不同，學生一方面要應對學業壓力，另一方面又擔心染疫，壓力和憂慮隨之增加，部分學生更對上學感抗拒及掙扎。她建議學校調整課程，適度減少考測範圍，以減輕學生壓力。全日復課在即，她又建議校方提供多元活動，多舉辦戶外的課外活動，避免校園生活過於單一，學生亦要積極找出焦慮源頭，循序漸進地處理問題，並適時求助。

青協學校社會工作組分隊隊長林錦芳表示，青協駐校社工於2019/20學年處理3088宗個案，主要範疇為情緒問題、學業問題及家庭問題。疫情令學生毋須到校上學，普遍擔憂成績下降，社交能力較弱的學生則擔心難以融入。她又引述有女生與友人到酒店玩樂，洗澡時被男生闖入拍下裸照，照片遭流傳，使她十分難堪、憂慮，因此抗拒上學，最後在家長和社工的協助下報警求助。