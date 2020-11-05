相思灣村今早無工人開工　學者斥用公帑埋單不公道

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件被揭兩周，今早(5日)未有地政總署外判工人到場工作，現場仍遺下製造石躉及鐵柱後的雜物；而「神秘丁屋」業主黃子洋涉在村內經營的水上活動店及疑營運停車場，東網向稅局查詢有關生意的稅務及有否作商業登記時，只回覆不披露個案內容，未有正面回應，學者斥部門疏忽職守，以公帑為違法者埋單，對守法市民欠公允，政界人士批評稅局不應將官場慣例凌駕公眾知情權。

相思灣村違建道路今早沒有地政總署外判工人到場開工，昨日(4日)4名工人下午快閃出現半小時，拆除餘下8個石躉模後便收工，工人昨稱，今日會到場清理垃圾及為鐵柱鬆上油漆，而現場12個石躉及多支鐵柱已沿違建道路豎立，阻止車輛進出。

而「神秘丁屋」業主黃子洋在村內經營不同生意，其中上水活動店涉在店外以混凝土僭建私人碼頭，建築一道逾3米闊的斜台，方便租艇客人上落，被東網踢爆後，地政總署才派員在涉事斜台築起鐵絲網圍封及豎立告示牌；另有指黃與村內勢力人士關係良好，得以利用一幅空地經營停車場，東網向稅務局查詢有關水上活動店及停車場的稅務及商業登記事項，未獲正面回應，只回覆不能披露個案資料。

規劃署早於去年11月已向違建道路人士發出恢復原狀通知書，但事隔一年，才由東網揭發相關工程未有停止。「對於已發通知書嘅地段，署方應該有指引要再上去視察。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強對署方未有一早檢控「村霸」感到匪夷所思，認為有人疏忽職守，利用公帑為違法者「找數」亦對市民不公平。陳又指，署方遲遲未有執法，難以令公眾信服，亦有利益輸送之嫌，促廉政公署介入調查。

「近年政府嘅態度，可以用『大事唔敢做，小事唔想做』概括完！」時事評論員陳雲生批評稅局做法莫名其妙，他質疑政府圖以私隱條例掩飾部門辦事不力。陳指水上活動店涉及市民的人身安全，商業登記證明是市民判定店舖是否可信的重要途徑之一，認為當局不應將官場慣例凌駕於公眾知情權之上。陳認為政府對如果索取敏感資訊欠缺清晰指引，促政府建立公開、透明機制讓大眾查閱涉及公眾利益的資訊。