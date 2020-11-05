中大學生會宣傳海報旗幟涉違法　校方勒令立即刪除

去年11月的修例風波期間，香港中文大學曾爆發激烈的示威衝突。中大學生會原計劃於本月11日一連8日舉辦「中大保衛戰」一周年回顧活動，惟中大校園電台今日（5日）於facebook透露，該宣傳海報因出現「光時」的旗幟被指涉嫌違法，在海報發布後不足一小時後，校方便聯絡學生會成員要求刪除。中大亦發聲明指展覽宣傳內容或涉嫌違法以及不當使用頭像，重申絕對不容許任何違法及破壞大學聲譽的行為，如有違反必將嚴正處理。

中大校園電台於facebook寫道，幹事會臨政（下稱「CUSU」）聯同8間書院學生會及中大學生會代表會時事委員會，原計劃於本月11日至18日舉行一連串回顧活動，以喚起中大人及香港人在去年發生的「中大保衛戰」的記憶。但CUSU副主席葉子萱指，於昨日(4日)晚上9時收到校方電話，要求立刻刪除相片。

校方曾向她解釋刪除原因，包括宣傳海報涉及「光時」句子、宣傳海報中有前任中大校長沈祖堯及現任中大校長段崇智的樣子。校方更提出「先刪除後討論」，以求盡快刪除宣傳海報。

葉透露，現階段暫不會將該宣傳海報刪除，但對校方做法感到憤怒，質疑校方稱使用新聞照片會出事的說法，並諷刺稱「下星期個相展係咪要幫d旗或塗鴉打格」。至於中大學生會CUSU的Facebook專頁上，至今依舊貼有相關宣傳海報。

中文大學則於昨晚在網上貼出聲明，指大學非常關注有關的展覽宣傳，內容或涉嫌違法以及不當使用頭像。大學敦促活動舉辦者立即修改或移除有關宣傳品，鄭重提醒他們不要以身試法。

聲明又重提去年11月於中大發生的衝突，指事件源於有人向公路投擲雜物，意圖堵塞道路，大學當時已對此等危害人命的不負責任行為，予以強烈譴責。校園後來更被蒙面人士大規模破壞，大學上下付出了很大的努力才得以復修創傷。對於展覽舉辦者將事件作出偏頗的描述，表示極度遺憾。

中大再次重申絕對不容許任何違法及破壞大學聲譽的行為，如有違反必將嚴正處理。而文化廣場乃大學授權學生會管理，任何不合規的活動，大學有責任亦有權利禁止有關活動，以保障大學及全體成員的福祉。