扮武術教練試鏡非禮4女　男文員收押候判

男文員於網上訛稱為武術拍攝工作招募女演員，以試鏡為名於一個月內在公眾地方非禮多名女子，包括緊擁及以下體壓向她們身體。他事後被控5項非禮罪，今(5日)於沙田法院承認其中4控罪，還押至本月19日，等候其背景及心理報告後判刑。

33歲被告梁輝武，承認於本年4月21日至5月9日間，非禮4名女子。而餘下的一項非禮罪，則因為控方不提供證起訴而獲撤銷。

案情指，被告於本年3月在社交網頁登廣告，聲稱是製作公司隊伍及招募女演員，4名17至30歲的女事主因此先後聯絡被告，獲邀到沙田公園、體育中心等附近空地進行試鏡。

期間被告與她們進行所謂拳擊示範，卻乘機緊擁她們，甚至用下體壓向她們臀部及私處等，有女事主更感到他的陽具勃起。被告甚至曾詢問其中一名女事主：「如果錫，會唔會覺得唔舒服」，並說有意招募女演員拍攝浪漫電影。

女事主均對被告的行為感到厭惡，而有女事主為求脫身，暗中向友人發訊息，叫友人致電自己好讓她有藉口走開。4名女事主事後均從社交網頁中，得知被告被指控於拍攝時非禮女性，於是報警。

被告其後被捕，於警誡下承認曾聲稱是一間製作公司東主的顆伴，及訛稱自己是跆拳道教練。然而，該名東主表示只是認識被告，從沒有要求他招募女演員。另被告只曾於工人俱樂部上過跆拳道班，他並沒有教練資格。

辯方求情指，被告案發時任職物業管理公司文員，月入約8000港元，與退休父母同住。辯方強調被告認罪，事主便不用到庭覆述事發經過，而他亦打算透過控方向她們道歉，請求法庭予以輕判。