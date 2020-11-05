國泰稱逾9成機組人員已簽新約　死撐條款具市場競爭力

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空大裁員，限期逾萬名幸存機組人員在昨日(4日)簽署大幅減薪的加辣新合約。國泰今(5日)表示，共有98.5%機師和91.6%機艙服務員簽署新約。至於少數拒絕接受新合約的員工，國泰表示，會尊重他們的決定，並提供優於勞工法例要求的離職方案，亦不會與公司的退休金供款對沖，而離職同事亦可獲退還今年參與自願性特別休假計劃的薪金。

國泰今日發聲明指，在昨晚簽約限期屆滿前，共有2613位機師和7346位機艙服務員接受新合約，分別佔總數的98.5%和91.6%。國泰指，非常感激已簽新約機組人員同事，強調新僱用條款具市場競爭力，讓公司在重建業務期間，仍能吸引優秀的機師及機艙服務員留任，強調日後會繼續與所有同事保持緊密溝通，專注為公司的未來一同努力。

對於早前被批評態度強硬、漠視同事的聲音，國泰表示，自公布重組以來，管理層一直與機師及機艙服務員保持開放及緊密的溝通，包括與香港航空機組人員協會（HKAOA）及國泰空中服務員工會合共召開7次會議，亦舉行了7次內部實時視像論壇、持續更新內聯網超過210項答問，並一共處理超過5000項查詢，讓機師及機艙服務員同事充分得悉各項相關資訊。