大埔富亨邨居民染大鼠戊肝　街坊：夜晚好多老鼠曱甴

本港的人類感染大鼠戊型肝炎個案愈發蔓延，至今已錄得15宗確診個案，單是今年已有7宗，遍布各區多個屋苑。昨日（4日）公布的最新一宗確診患者居於大埔富亨邨亨翠樓，有街坊直言夜晚經常見到好多老鼠及蟑螂出沒，垃圾房特別嚴重。當區區議員指每個月都會收到不少居民投訴鼠患問題，批評港府滅鼠不力，「做咗咁多滅鼠行動，完全見唔到成效！」

本港昨日錄得一宗大鼠戊肝個案，59歲的男患者居於大埔富亨邨亨翠樓，衞生防護中心的流行病學調查顯示，病人沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊，感染源頭不明。食環署職員今早（5日）到富亨邨視察鼠患問題，包括巡查垃圾房及附近泵房，亦巡視花槽及簷篷位置，其後亦到商場等地方視察。

街坊詹先生知悉邨內有人感染大鼠戊肝後感到擔心，直言家中有老有嫩，怕會影響家人。他指居住在富亨邨有3至4年，夜晚經常見到老鼠出沒，尤其是垃圾房附近及路邊位置，至少每周都見到1至2次。他指幸好家中暫未見有老鼠，日後若出現鼠蹤，必定會向管理處反映。

另一居民劉太表示，不時在大元街市見到老鼠，屋邨樓下亦見到1至2隻，尤其是下水道位置。她不清楚近期鼠患有否惡化，但擔心大鼠戊肝爆發，因此會加強家中清潔，希望老鼠不會走入屋。居民楊太直言：「香港邊度冇老鼠？係咪先？」指舊區有老鼠不出奇，尤其是花槽，希望政府加強滅鼠，推行更多有效方法打擊鼠患。

大埔區議員何偉霖今早陪同食環署職員視察鼠患，他指暫未見到有鼠蹤，但他指以往幾乎每個月都接獲10多單居民投訴鼠患，近排已有減少，每月約3至4宗。他指以往食環署會定期派員收走垃圾房的大型垃圾，例如家具，但近期卻沒有派員清理，令垃圾房的大型家具埋積如山，成為老鼠溫床。據他了解，大埔多區都有此情況，估計可能是新冠肺炎疫情令食環署人員不足。

他又批評港府的滅鼠方法成效不彰，早前引入紅外線偵測鼠蹤，「但老鼠周圍走，畀你監測到有老鼠又點？你又唔能夠即場殺死佢，有用咩？」他促港府聘請專家規劃針對性的滅鼠方案。他指感染大鼠戊肝的個案主要是長者及長期病患者，這些人同時亦是新冠肺炎的高危感染一族，直言大埔人口老化，擔心大鼠戊肝一旦爆發又遇到疫情反彈，會令更多人中招，亦加重病情。

食環署本月2日於全港各區展開第二輪的目標小區滅鼠行動，聲稱「持續深化地區防治鼠患的成效及提高市民防治鼠患的意識」。議員郭家麒嘲諷相關部門年年做多次滅鼠行動都不見成效，質疑辦事不力及得過且過。目前全港各區都幾乎有大鼠戊肝個案，直言疫症已經植根香港，成為風土病，預期未來會有愈多愈多確診個案。

大鼠戊肝經人傳人感染機會微，但亦會經由帶病毒老鼠爬過的食物感染，所以置放食物時亦需加倍小心，若有懷疑應將食物再清洗。同時，現時不少罐裝或包裝飲品亦會擺放在地上，如帶病毒老鼠爬過或咬過，甚或遺便溺在罐面，市民不清洗就開罐飲用，亦會有受感染的危機，而目前沒有針對戊肝病情的藥物。

大鼠戊型肝炎個案

●年份●宗數●確診地區

●2017年●2●黃大仙

●2019年●6●黃大仙、九龍城、南區、屯門、葵青

●2020年11月為止●7●葵青、南區、牛池灣、藍田、屯門、紅磡、大埔