廚師掟鐵罐出馬路罪成　官斥嚴重打擊巿民生活判囚55天

30歲廚師在警員清理路障期間，在警員面前將一個鐵罐掟出馬路，他今（5日）在東區法院被裁定一項在公眾地方造成阻礙罪成立。雖然辯方求情指涉案馬路共6條行車線，而被告僅擲出一個鐵罐，影響範圍不大，但裁判官鄭紀航直指當時情況是警方剛清理路障後，隨即有人再擲物堵路，又斥被告犯案對於想過正常生活的市民造成極大打擊，因此判他即時監禁55天。被告隨即申請保釋外出等候上訴，並獲得批准。

被告鄭鉦達於去年11月11日，在西灣河筲箕灣道與海寧街交界，無合法辯解而留下一個銀色鐵罐，所佔範圍約0.2平方米，對在上述公眾地方的車輛造成阻礙。

鄭官裁決時指，接納警長張啟祥的證供，他目擊被告拋擲鐵罐的一刻，衝前追截並成功把被告制服，期間他的視線未曾離開被告，故裁定被告為擲鐵罐的男子。

鄭官又指，雖然堵路罪較少判處即時監禁，但本案背景與其他案件大有分別，當日清晨警方不停清理筲箕灣道一帶的路障，但仍有人繼續向馬路擲物。被告更眾目睽睽下犯事，實屬公然挑戰法紀，況且他的惡行亦可能傷害他人，並對上班、上學的市民造成影響。