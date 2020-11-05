黎智英盲撐民主派被捕人士　各界轟圖將法治政治化

8名泛民主派人士包括民主黨議員許智峯、胡志偉、黃碧雲、尹兆堅及工黨張超雄、前議員陳志全、朱凱廸，以及工黨主席郭永健，被控於今年5月8日立法會內務委員會爆發混亂事件中，涉嫌違反《立法會(權力及特權)條例》中有關「藐視罪」及「干預立法會人員罪」，8人將於明日(6日)在東區裁判法院提堂。壹傳媒黎智英今早(5日)在直播中表示，政府欲透過拘捕泛民議員，令他們須負上法律責任，面對監禁的後果，甚至面臨失去議席的結局。有學者批評黎的說法將個人政治立場滲入，或對審訊不公平。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，涉案的立法會議員和民主派人士要為參與違法行為負上法律責任，理應由司法機關判斷是否有罪，但黎在未有判決前已將政治立場滲入，或會對審判造成不公。

時事評論員陳雲生認為，黎的說法將法治規定「政治化」，以達到抹黑政府的企圖，認為他將責任歸咎於政府並不公道，陳表示 「天子犯法，與庶民同罪」，作為立法會議員應以身作則，作為社會的榜樣，若犯法將會是罪加一等。