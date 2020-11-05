涉阻礙防暴警推進　人力成員否認阻差辦公罪

去年7月14日沙田新城市廣場內發生大規模衝突，期間人民力量成員錢寶芬涉嫌在附近一個商場阻礙警方推進被捕，被控一項故意阻撓警務人員罪。她否認控罪，案件今(5日)於沙田法院開審。

被告錢寶芬(59歲)，否認於去年7月14日，在沙田中心3樓海天堂外故意阻撓督察11777。

當日任小隊指揮官的督察倪峻杰供稱，事發時他帶領小隊於案發地點進行防暴及維護公眾秩序工作，並於平台範圍驅散聚集人士，防止有人向下投擲雜物。

當他帶領小隊推進至沙田中心一店舖對開時，遇到一群人正在聚集，他遂向人群發出警告叫他們散開。惟群眾情緒高漲，並拍打店舖的鐵閘。

期間一名身穿黃背心及白裙的女子，及後確認是被告，她坐在人群前方影響警方推進。魏於是向她發出警告：「錢寶芬女子請你起番身，唔好阻住警方推進，你嘅行為已妨礙警方的推進，你可能會被檢控」，同時亦向人群作出類似警告。

魏表示當時他需提醒同事推進時勿撞到被告，亦要提防繞過被告時造成的空隙會被人乘虛而入。惟經警告後被告始終沒有離開，令到驅散行動的時間被拖延了約10分鐘，他於是以阻差辦公罪將她拘捕。