女病人控精神科醫生30年前非禮　失眠求診無端被拉起胸圍

現年78歲的精神科註冊男西醫林楚明，被指於30年前在旺角診症室內，趁前來求診的16歲女生拉起上衣時，雙手扯起她的胸圍露出胸部，又伺機觸碰其乳房。事主直至2018年才報警，林楚明在今年7月被落起訴非禮罪，他否認控罪，案件今(5日)在西九龍法院開審。現年46歲的女事主供稱，對被告行為感到「好嬲，好唔開心」，雖然忘記當日有否取藥，但明言「就算攞咗佢啲藥，都唔敢食啦！」

被告林楚明，被控於1989年某日，在太子道西141號長榮大廈某室內非禮女子X。

X在屏風後作供，事發時她16歲就讀中四，因學業壓力而感到緊張，連續幾個月失眠。她向一名姓林女教師提及這個情況，對方於是介紹了她的胞兄、即案中被告林楚明給她。

X供稱，事發當日在母親陪同下到被告的醫務所求診，她獨自進入診症室，當時診症室內只有她和被告。X坐在一張半臥的椅子上，被告坐在另一張椅子跟她面對面。

被告首先問她失眠的情況，然後要求她把衣服揭起。X以為被告想聽心肺，但揭起衣服後，被告卻突然伸出雙手拉起她的胸圍，他的手並碰到她胸部底下位置數秒，之後再望着她的胸部數十秒，最後才把她的胸圍拉下。

X形容她當時「好驚」不懂反應，被告隨即表示診症完畢。X在醫務所內已即時告知母親事發經過，但母親亦不懂反應，付錢後便帶她離開。

X承認沒有將被非禮的事件告知老師或社工，解釋因覺得「好核突，好尷尬」，又強調當日沒有要求被告檢查胸部，被告拉她的胸圍前也從沒有問過她。