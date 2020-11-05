艾莎尼明逼近香港800公里範圍　料周末進入南海後減弱

熱帶氣旋艾莎尼逐漸逼近，天文台表示，艾莎尼會在明日(6日)橫過呂宋海峽，進入香港800公里範圍內，但預料其環流較細小及緊密。按照現時預測路徑，艾莎尼會在明日日間與本港保持一段距離。此外，一股東北季候風的補充會在周末期間抵達華南沿岸，預料艾莎尼進入南海東北部後會減弱。天文台預測明日天氣大致天晴及乾燥。

天文台表示，東北季候風會正為華南繼續帶來普遍晴朗及乾燥的天氣。今日(5日)正午時分，本港大部分地區相對濕度下降至百分之60以下。而在正午12時，艾莎尼集結在馬尼拉之東北約820公里，預料向西移動，時速約20公里，移向呂宋海峽。同時，熱帶風暴天鵝集結在峴港之東南偏東約360公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，移向越南中部。

展望未來9天，天文台預測明日天氣大致天晴及乾燥，熱帶氣旋艾莎尼會在明日進入南海東北部，隨後一兩日廣東沿岸雲量較多，周六(7日)及下周日(8日)會有一兩陣雨，相對濕度介乎60%至90%，周六氣溫為攝氏22至28度，周日氣溫下降跌至攝氏21至25度。乾燥的東北季候風會在下周持續影響廣東地區，下周天色好轉，大致天晴及乾燥。