休班警攝示威者被毆　稱遭包圍辱罵「死黑警」

休班男警去年9月25日疑因在屯門市廣場舉機拍攝在場唱歌的市民，疑被人「私了」受傷。男學生湯浩源及地盤工人文振豪事後被控傷人及參與非法集結罪，案件今（5日）在屯門法院續審。辯方指兩被告當時沒施襲，只是男警較早前曾和兩被告衝突，認得他們，所以才說兩人有份圍毆，男警不同意。

控罪指33歲首被告文振豪和18歲次被告湯浩源，被控於去年9月25日，在屯門市廣場3樓一店舖外參與非法集結，以及傷害男子黃少華。湯早前已承認參與非法集結罪。

事主黃少華日前供稱，他當晚在2樓嘗試拍片，被人發現後前往3樓，期間已和兩名被告有肢體碰撞。及後黃遭人包圍，有人罵黃「死黑警」，期間湯大叫：「再唔打，啲狗就嚟㗎喇！」文和應：「打！」，言畢兩人便襲擊黃。

辯方向黃播放現場片段，顯示有人向黃大叫「想打交啊？」又有人責罵黃「廢老」。控方不明「廢老」的意思，辯方遂解釋：「廢柴個廢，老人家個老。」黃則同意片段拍下相關對話，但不肯定是誰說。

辯方追問，片段中沒有人說「死黑警」、「再唔打，啲狗就嚟㗎喇」和「打」3句說話，黃同意片段拍不到，但堅稱自己聽到上述說話。辯方質疑，因為黃被包圍前曾與兩名被告有衝突，認得他們，所以才說二人有份圍毆，但黃否認。