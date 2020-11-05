網民熱話：心急私家車高速連切三線　網民：真係打橫行

有司機拍到一輛私家車高速連切三線，險些撞上防撞欄的一幕。

不論新手老手，駕車時都一定遇過有不熟路的情況，慌忙之下或會造成不少驚險場面。近日就有人拍到私家車驚險切線的情況，差點撞上防撞欄的畫面叫不少網民捏一把冷汗。

前日（3日）網民Johnny Lai在Facebook群組「馬路的事討論區」分享了一段車cam片，拍到馬路上驚險一幕。拍攝者當時沿長青公路往青衣方向行駛，當駛至一個分岔口前時，一直於左邊線行駛的一輛黑色私家車突然急速扭軚，於3秒內向右連切三條線，越過影線駛到分岔口的右邊。從影片可見，私家車高速切線時十分貼近防撞欄，幸好未有釀成意外。

不少網民留言指私家車司機駕駛技術不俗，「其實都幾好技術，甩住入個內彎。」但更多網民討論的是司機轉線的用意，「佢去大嶼山，左右都去到喎，使乜咁急轉線？」「揸車揸到悶悶地！去嚇吓人表演吓啫。」亦有網民指該處的指示牌欠清晰，「應該加多幾個牌話畀人知左邊一樣入到大嶼山！」

網民有話說：

Ting Hong Westhong Ngai：佢係想襲擊你，不過眼界差啲啫。

Alex Hon：佢想升仙你就咪阻佢啦！

Kfl Au：車cam好重要

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