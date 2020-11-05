印度裔前空姐疑遭不當解僱　向國泰追討11萬元

國泰航空一名前機艙服務員聲稱遭國泰航空不當地終止僱傭合約，入稟勞資審裁處向國泰追討合共約11萬港元年終獎金及3年員工免費機票，案件已進入盤問階段，今日(5日)於勞審處繼續聆訊。

案情指，印度裔空姐Tandon Alpa Omnath於2018年9月11日，在由香港前往倫敦的航班上工作後，將員工飯餐、一些麵包及乳酪帶離航班，在海關檢查時被發現，並通知當地警方，當中部分食物亦違反當地入境規定。國泰得悉後，決定內部處理事件，並在調查後於2018年10月19日解僱Tandon Alpa Omnath。

當時負責內部調查的何女士以證人身份出庭，她強調調查綜合多方證據，並非取決於一人的說辭，而Alpa在會面過程中亦曾承認裝有麵包及乳酪等食品的膠袋，是於她的行李中被發現。雖然Alpa曾解釋不知道該些食物為何會出現在其行李中，亦表明她是蛋奶素食者、並對麵包中的材料過敏，因此這些食品於她而言並無用處，但何認為Alpa的說法不合理、不合邏輯，並指雖不會用「說謊」來形容對方的表現，但相信她並無講出所有真相。

在盤問過程中，何提到無任何人目睹Alpa從飛機上取走食品。而當日航班的機長亦曾寫信給公司表示，Alpa沒有從飛機取走食品，惟她認為機長或許看錯或看不到，但當地機場服務經理則從當地警方口中得知事件，再以電郵通知國泰。何其後承認，並無直接聯繫英國警方索取相關報告，又稱對方很大機會以私隱理由不提供報告；至於內部調查亦不曾諮詢國泰法律團隊的意見。