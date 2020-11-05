華懋慈善基金求從龔如心遺產支取開支　律政司反對

已故華懋集團主席龔如心逾1300億港元的遺產的受託人華懋慈善基金，去年被法庭指令要與遺產管理人和法定「慈善事務守護者」律政司司長商討管理方案，再交予法庭審批。有關程序仍未知何時才有結果，華懋慈善基金今天(5日)先到高院原訟庭尋求指示，要求由遺產支付其運作開支。律政司質疑基金的理據及財務狀況提出反對。因雙方未能達成共識，法官要求雙方繼續磋商，並預留今年12月1日開庭再議。

今天出席提訊的只有基金及律政司所指派的律師，遺產管理人一方並無到庭。代表基金的大律師表示，與訟三方先前曾有共識，並由法庭頒布同意判令，基金方面可以每3個月提交開支清單，經審批後由遺產支付。

不過律政司的代表就指，基金方面最終是否需要負責自己的開支，法庭仍未作出決定。除此之外，基金有達八位數字的負債，如日後法庭裁定它不能從遺產支取開支，律政司對其還款能力有保留。

基金方面則回應指，制訂管理方案屬長時間的工作，完成之日遙遙無期。若在完結後才能取回開支，除違反先前共識，也會令基金運作出現困難，反過來拖慢制訂方案的進度。

法官在聽取雙方陳詞後，曾表示傾向批准基金暫時從遺產支取費用，金額則為其帳單金額的60%，但就要基金作出一定擔保。不過由於律政司與基金暫時未能就擔保的細節達成協議，法官遂要求他們各自提出建議，然後作出商討。若最終沒有共識，則留待12月1日再開庭討論，由法庭作決定。