哈薩克籍浸大生否認企圖擲汽油彈　控方指其目標為警察

去年11月18日晚大批示威者集結在油尖旺區聲援理工大學留守人士，一名在香港浸會大學讀書的20歲哈薩克籍男學生，被指企圖燃點汽油彈擲向警員，因而被控一項有意圖而企圖縱火罪。他否認控罪，案件今日（5日）在區域法院開審。

被告Nukpi Abilkaiyr，去年案發時為浸大一年級生。控方開案陳詞指，案發當日凌晨2時許，逾百名人士聚集在彌敦道與柯士甸道向警方防線對峙，警方多次警告示威者離開不果，遂施放催淚煙展開掃蕩及拘捕行動。

期間，特別戰術小隊警員嚴偉倫目睹被告穿黑色T恤、黑色短褲、戴防毒面罩及勞工手套，站立在彌敦道與佐敦道交界，手持載有液體的玻璃樽，樽口塞了一塊白布，他嘗試用打火機將白布點燃，並試圖將玻璃樽擲向警員。

警員見況即時制服被告拘捕，並檢取了玻璃樽及被告的背囊做證物，但被告所使用的打火機已不知所終。被告在警誡下及錄影會面中均保持緘默。

警員又在被告的背囊內搜出眼罩、另一打火機及一塊紅色布。經化驗後，玻璃樽內的120毫升液體，以及背囊內的紅布，均證實含有高度易燃的有機溶劑。

控方指證據顯示，被告所穿戴的是示威者常有的裝束及裝備，當他被制服時，涉案玻璃樽正正壓在他身下。事發時警員距離被告僅10米，被告的作為是意圖企圖用火燒警員的衣服，或罔顧警員的生命受到威脅。