教育局完成公營學校數人頭　6校須下調中一及小一班數

教育局以往每年9月均會派員到校「數人頭」，核實學校開班班數等，惟今年因新冠肺炎疫情延遲開學，今年有關安排亦延至10月。教育局表示，經點算學生人數後，全港共有3所公營小學需要下調各1班小一班，一共減少3班；中學方面亦有3所公營中學需下調各1班中一班，而須下調小一或中一班級數目的學校分布不同地區。

該局表示，與過往安排一樣，上月透過電子系統及到校實地點算，核實公營中、小學的實際在學人數，考慮到跨境學生及非華語學生因疫情緣故暫時未能到港上課，在本學年點算實際在學人數時，只要他們有參與網上學習或進行遙距學習活動，也會點算為在學學生。該局在點算時亦考慮了個別學校過往的收生情況。

至於小一學齡人口回落，該局稱由上學年起已開始實行針對性紓緩措施，當中包括放寬學期初點算學生人數後需減班學校的批班準則，由25人一班下調至23人一班，並會隨該屆別學生逐年推展至小六。

另一項針對性紓緩措施則是在2019/20至2024/25學年期間，因小一學生人口下降以致總班數減少而出現的超額教師，如在下學年開始前未能透過現行處理超額教師機制獲吸納，或在他校覓得教席，其教席可獲保留最多3個學年。