巴士車長工時長少運動　研究指患心臟病風險高2.4倍

近年涉及巴士意外數字有上升趨勢，引起各界關注車長工時及健康問題。香港大學醫學團隊一項研究發現，本港巴士車長大多超時工作、少運動及有吸煙習慣，其未來10年出現心臟病或中風風險高達2.41倍，比普通司機的1.84倍為高，建議政府應定期為巴士車長進行健康檢查，以確保車長免於工時過長衍生疾病，保障道路安全。

港大醫學團隊早前就巴士車長罹患心血管病風險展開研究，有關發現最近已刊登在《香港醫學雜誌》。團隊早前訪問255名巴士車長及252名普通司機，年齡介乎25歲至84歲，發現逾8成巴士車長每日工時長達10至14小時，6成人每更工作至少6小時，但只有少於1成巴士司機每日運動1小時以上。調查亦發現有近半車長有吸煙習慣，比普通司機高多於1倍。

團隊指出，研究結果亦顯示逾6成車長的收縮血壓達130mmHg，屬美國心臟協會標準第一期高血壓，數字比普通司機高1成。團隊遂以風險計算器比較兩群組罹患心血管疾病風險，發現巴士車長未來10年出現心臟病或中風風險高達2.41倍，比普通司機的1.84倍為高，相信與缺乏運動、低工作滿足感及工時長有關。研究亦指車長患上高血壓風險較普通司機高1.62倍，估計與缺乏運動及吸煙習慣所致。

團隊強調，巴士車長健康與道路安全環環相扣，認為當局應採取適當措施，如定期為巴士司機進行健康檢查等。