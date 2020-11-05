《台蘋》指蔡英文擬2劇本對應美國大選　台總統府斥報道不實

美國總統大選進入最後階段。台灣《蘋果新聞網》周四（5日）發布「美大選開票風雲變色 蔡政府已擬2套劇本因應」的報道，稱台灣的蔡英文總統周三（4日）因應大選變局，與台行政院長蘇貞昌以及國安外交官員開會。另指台方早就針對大選結果，擬定兩套劇本對應。台總統府周四反駁，指有關報道含諸多不實之處，期盼有關媒體應妥為查證。

報道引述消息人士指，蔡英文周三中午與蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發等人開會，除討論美國對台軍售案，也商議大選後對台各項政策的因應。而在上月底舉行的「國安高層會議」中，蔡英文等與會人士亦已就大選結果擬定2套劇本，分別針對特朗普連任和拜登當選做好對策。

據報道，若特朗普連任成功，台灣將會加深、加強與美國的關係，當局盼盡速洽簽台美雙邊貿易協定（BTA）和台美貿易暨投資架構協定（TIFA）；但若是拜登當選，台灣在經濟和國防方面，就需因應美國政黨輪替出現的交接空窗期，屆時美豬美牛開放恐會受延。

對此，台總統府發言人張惇涵周四回應，指有關報道不實，請各界勿受錯誤訊息混淆。他強調蔡英文並未與蘇貞昌等人開會。而「國安高層會議」中，台方亦已將所有可能的情勢分析並沙盤推演，針對不同結果、階段等所有可能的情勢，都有完整討論及部署因應。大選牽涉國際政經局勢的變化，攸關地緣政治等諸多層面，所謂兩套劇本的說法，過度簡化台府因應的作為，也不是事實。

張惇涵也表示，關於大選開票進度，總統府及國安相關單位持續掌握並密切關注。總統府向來不評論其他國家內政，也不會有任何立場，而美國是民主國家，有完整的憲政制度產生最後結果，台方都予以尊重。待結果確定後，台方會以妥適的方式向勝選者表達祝賀，並於適當時間、以適當方式，表達台府對國際相關情勢的看法。

張惇涵重申，無論大選結果如何，台灣都會持續爭取美國跨黨派的支持，現階段美國主流民意對台灣的支持相當穩固，台方也會在這個基礎上，持續深化台美合作關係。