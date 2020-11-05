難忍鄰居狗吠欲餵加料腸　老翁企圖虐畜罪成判緩刑

年近七旬的老翁疑不滿鄰居飼養的唐狗「由朝吠到晚」，聲稱多次協商無效後，一天將自己服食的6粒痛風藥塞入芝士腸企圖拿來餵狗，幸被狗主及時發現阻止。老翁今(5日)在東區法院被裁定一項企圖殘酷對待動物罪成立，被判處監禁4個星期，但准緩刑18個月。

被告張國英現年69歲，他被控於去年11月20日，在長洲大菜園路一單位外，企圖殘酷惡待一隻狗，或企圖令牠受到不必要的痛苦。

裁判官裁決時指，被告聲稱平日服用痛風藥後會感睡意，當日他難忍狗隻嘈吵，才想試看狗隻服藥會否有同樣效果，實無意圖令牠受苦。惟裁判官明言不接納其說法，因被告深知他每日只可服用1至2粒痛風藥，且一日不能服超過8粒。況且涉案唐狗的體重比他要輕，普通人都知痛風藥僅限成人服用，故此裁定被告是有意令涉案唐狗受到不必要的痛苦。

據李姓女狗主供稱，事發當晚近7時，她回家發現被告將一些東西，放到她的唐狗「Happy」身處的花園內，走近查看，發現是兩條各塞了3粒藥丸的芝士腸，遂決定報警處理。

涉案藥丸經化驗後證實含阿士匹靈及咖啡因，若狗隻將案中所有藥丸全吞下，會出現嘔吐、食欲不振、腹瀉、呼吸加速及抽搐等症狀，嚴重更會引致昏迷甚至死亡。