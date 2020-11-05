內地院校免試招生增至127間　DSE學生明年3月起可報名

明年的內地免試招生較去年多了5所院校，增至127間。

教育局今日(5日)表示，國家教育部日前公布「2021/22學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」(文憑試收生計劃)的具體安排，其中參與文憑試收生計劃的內地高等院校比去年多了5所院校，增加至127所，分布內地21個省/直轄市及1個自治區，並接受2021年香港中學文憑考試(DSE)考生報名。新增的5所院校分別為東北師範大學、福建醫科大學、湖南工業大學、海南師範大學及西安電子科技大學。

一如既往，文憑試收生計劃下設有校長推薦計劃，名額為每間中學8個。參與校長推薦計劃的內地院校將依據文憑試成績擇優錄取香港學生，免卻額外應考內地聯招試，而最低錄取要求方面維持不變，即在文憑試中4個核心科目(即中國語文科、英國語文科、數學科及通識教育科)的分數總和須達10分或以上，且每個科目的分數不可低於2分。

有意參加2021/22學年文憑試收生計劃的香港學生，可於明年3月1日至20日期間登入指定網站報名，然後於同月31日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果；如學生曾按系統要求提供補充資料，則可於4月16日前登入查閱審核結果。

所有通過報名資格審核的考生須於4月23日前繳交報名費，各參與文憑試收生計劃的內地院校隨後可根據取香港學生報考資料安排面試，同時依據文憑試成績擇優錄，免卻額外應考內地聯招試。院校將於明年7月底公布錄取名單並根據招生情況安排補錄。

為讓學生、教師和家長更了解文憑試收生計劃的具體安排及提供院校資訊，教育局與國家教育部將於今年12月5日至11日合辦「2021/22學年內地高等教育展(網上博覽)」，詳情稍後公布。

此外，於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助。內地大學升學資助計劃2021/22學年的申請詳情，將於明年年中公布。