打鼓嶺建過渡性房屋零諮詢　村民批交通配套匱乏　新舊戶同受苦

運輸及房屋局上月中表示，博愛醫院將協助在打鼓嶺坪輋的「昇平學校」興建及營運過渡性房屋，及後惹來多方抨擊，指當局零諮詢，如同閉門造車，視居民意見如無物。有打鼓嶺村民今(5日)到博愛醫院請願，批評當局交通和社區配套嚴重不足，興建過渡性房屋將嚴重增加地區負擔，猶如「好心做壞事」，直言不想日後遷入的住民一同受苦，促請當局重新選址。

打鼓嶺坪輋保衞家園聯盟今午到博愛醫生賽馬會護理安老院大樓請願，村民高舉標願，促請當局了解民意，撤回在打鼓嶺興建過渡性房屋的決定。聯盟成員張先生指，該區只得一條小巴線和一條巴士線，路線現已非常繁忙，上班時間輪候多班車仍無法上車；區內社區設施亦十分匱乏，連街市也欠奉，村民現時的生活已相當不便，擔心過渡性房屋落成後，過千人遷入，將大大增加相關設施和交通的負荷，「新遷舊戶一起受苦」。張先生促請博愛醫院拒絕運房局的邀請，並在市區另覓合適地點。

運房局上月中，在社交網站表示，將於打鼓嶺「昇平學校」舊址興建過渡性房屋，並由博愛醫院籌建，地盤面積有11萬平方呎，落成後將能提供711個單位。博愛醫院表示，將於兩年內完成工程，期間市建局會提供協助，免費做前期工作，包括申請短期租約、尋找不同範疇的顧問及專業人士作評估等。