港大發現抗風濕藥物結合抗生素　對付耐藥性細菌更有效

抗生素對愈來愈多耐藥性細菌已失效，香港大學研究團隊最近有突破性發現，一種抗風濕藥物可令原本已失效的抗生素「復活」，兩者結合使用可有效治療由多重耐藥性超級細菌引起的血液、肺炎及傷口感染，並加強抗生素的使用壽命。團隊已申請美國專利，有關研究亦已於國際期刊《自然‧通訊》發表。

抗生素是一種可消滅或防止細菌生長的藥物，但當抗生素使用不當或過量食用時，細菌會出現變異產生耐藥性，令原本有效的抗生素變為無效。近年愈來愈多抗生素的臨床藥效下降，因長期使用抗生素下，病菌逐漸產生了「金屬β-內酰胺酶」的耐藥因子，變成耐藥細菌。

抗生素「碳青霉烯」及「多粘菌素」已是最後防線，但亦逐漸被耐性細菌攻陷。港大化學系教授孫紅哲及港大感染及傳染病中心總監何栢良的研究團隊，發現名為「金諾芬」的抗風濕含金藥物，與上述的抗生素聯合使用，抗生素的治療用量可減小到原先的32至64分之1，且細菌耐藥性的發展也被顯著延緩。由於抗生素的用量能大幅減小，使用壽命得以延長。

團隊在小鼠感染細菌模型中，發現聯合採用「金諾芬」及「多粘菌素」，可將多重耐藥的克雷伯氏肺炎菌，在小鼠肝臟和脾臟的感染數量降低90%以上；所有受臨床分離大腸桿菌系統性感染的小鼠，接受聯合療法5天後仍存活，而只接受「多粘菌素」抗生素治療的小鼠僅得40%存活。團隊指有關發現將為對抗多重耐藥的超級細菌感染，提供了巨大希望。