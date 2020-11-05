村屋戶主遇竊追賊反被打爆面骨　男戶主今午再求醫

大埔大窩西支路泰亨祠堂村昨凌晨(4日)4時許發生入屋爆竊案，涉事村屋一名姓梁(46歲)男戶主撞破事件欲擒竊賊，卻遭佯裝成清潔公司職員的賊人持鐵筆反擊，慘被打至頭破血流，鮮血淋漓，左手嚴重受傷。傷者送院治理後，二日來疼痛難安，今日(5日)下午再離家求診，村民對越來越差的治安狀況憂心忡忡。

據悉，昨晨事發時梁正在睡覺，被賊人觸動的防盜警鐘驚醒，未有理會家人勸阻下衝出家門追截賊人，結果被賊人用鐵筆狂扑造成面骨碎裂，左手嚴重受傷，經送院治理後，目前仍感疼痛非常，寢食難安，家人對其傷勢憂心忡忡，細心照顧。今日下午，受傷部位仍包紮著傷口的梁姓男戶主，在家人陪同下離家復診睇醫生，沿途不發一言。

有村民稱，竊賊早前懷疑曾入村踩線，並試圖潛入梁家，惟恰遇梁睡在客廳，才告事敗逃走。梁擔心再被「光顧」，其後在露台玻璃門裝設防盜警報器以作預防，詎料昨日凌晨即「建功」，響動警報提示有賊入屋，梁衝出家追截時，慘被打傷，血流如注。

警方事後檢走現場附近村屋的閉路電視調查，據知片段攝下賊人用鐵筆狂扑事主的經過及其逃走路線。該名賊人攜有背囊，身穿疑似一間清潔公司的螢光黃色制服，相信是為減低村民警惕而刻意喬裝。另外，現場亦懷疑有同黨負責「把風」等角色。案件現時交由大埔區警區重案組跟進，正追緝賊人歸案。

據附近村民表示，村內近年建了大量村屋用以收租，期間不斷有人搬進遷出，居住及出入的人流漸趨複雜，打破往日的平靜生活，治安不復過往。由於治安不靖，不少人得悉事件後，即日加裝「天眼」保障安全，夜間亦先檢查鎖好門窗才敢安睡，村民希望警方加強夜間巡邏，遏止罪案發生。