港金融機構入珠三角門檻高　政黨建議實施單一通行證

政府強調粵港澳大灣區建設將為本港帶來重要機遇，有政黨認為現時本港金融機構進入大灣區的門檻過高、手續繁複，建議落實大灣區金融「單一通行證」，幫助本港業界開拓大灣區業務。

經民聯今日(5日)召開記者會，指現時本港金融機構進入大灣區珠三角城市時，普遍面對門檻高、障礙多、手續繁複等問題，故建議落實大灣區金融「單一通行證」制度，容許三地的金融機構取得認證許可後，可於三地境內自由營業，避免於不同地方展開業務時須重新申請各類牌照，將約見財經事務及庫務局局長許正宇反映意見，及向中央有關部委提交建議報告。

金融服務界議員張華峰建議三地政府共同設立大灣區金融事務委員會及「單一通行證」管理機構，專門落實及監察有關制度，包括統一處理金融機構的通行證申請；實施信息共享機制，提供有關通行證的政策信息及營商資訊等，以提高大灣區金融監管的透明度。

商界議員林健鋒認為，港府應藉着實施通行證的契機，制訂與大灣區金融相關的發展藍圖及政策，包括設立香港國際金融中心升級專項資助計劃，推動本港金融機構加入大灣區、更新金融交易結算系統、資助證券商聘請科技人員提升金融科技等。

此外，林建議港府應成立基金，於人才及經營成本上支援中小型金融機構進入大灣區市場；同時建議港府應向中央爭取推出更多香港與內地互聯互通的產品、上調滬深港股通每日額度等，以適應通行證實施後的金融機構業務需求。