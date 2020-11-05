認知障礙症長者克服困難　重揸鑊鏟證老有所為

本港不少長者患有認知障礙症，手腳因而變得不靈活，不少家屬擔憂其跌倒受傷，會要求患者避免入廚。長者秀蓮年輕時憑煮「大鑊飯」養活全家，惟近年患上認知障礙症，健康變差，廚房隨之變成「禁地」，幸她其後參加明愛鄭承峰長者社區中心（深水埗）舉辦的活動，才能再次「揸起鑊鏟」，重操故業，證明生命充滿不同的可能性，即使患上疾病亦能發揮才能。

秀蓮在女兒陪同下，帶領一名特殊學校學生烹調生炒排骨，三人須包辦設計菜式、買菜及烹飪。秀蓮的女兒初時戰戰兢兢，十分擔憂，但最終亦決定放手讓秀蓮主理。期間，她發現母親雖患有認知障礙症，但仍寶刀未老，成功完成醬汁及炸排骨。秀蓮雖弄錯醬汁配方，但對女兒來說，這是其一生吃過最美味的生炒排骨。

另外，元朗錦田壁畫村近年因其壁畫色彩絢麗，成為「打卡熱點」，吸引不少人慕名而來。原來，該處的壁畫是由博愛醫院陳平紀念長者鄰舍中心「耆藝樂同行」的長者義工完成，期間不但要接受體力考驗，日曬雨淋、爬梯子或蹲下作畫2至3小時，更因「畫布」是歷史悠久的圍村建築，令其下筆壓力大增。過程雖然充滿汗水，最終一眾長者義工亦完成挑戰，為古老的圍村注入朝氣和活力。

社會福利署今(5日)舉行頒獎典禮，表揚上述參與計劃的團體及長者，當中明愛鄭承峰長者社區中心（深水埗）更奪得2019至20年度全港最佳「一年計劃」冠軍。該署1998年起推行「老有所為活動計劃」，透過撥款資助團體舉辦活動，以助長者發揮潛能及實踐「老有所為」的精神。在2018至2020年度，共有605項活動計劃順利完成，參與的長者義工人數多達1.83萬人。