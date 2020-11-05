手術中心聯酒店合推醫療旅遊　冀術後Staycation成發展契機

新冠肺炎疫情持續，港人到海外旅遊夢碎，只好轉為在港酒店住宿度假(Staycation)。有日間手術中心正研究以手術結合Staycation，讓市民完成簡單檢查或手術後，可到鄰近酒店度假或休息，最快12月可推出。中心又擬在全球疫情受控後，轉為發展醫療旅遊。

「中環外科」行政總裁鄭秉熹表示，正計劃推行日間醫療手術加Staycation，目前正與3至4間酒店集團商討，包括精品酒店及5星級酒店，酒店選址會鄰近該手術中心，料主要位於中環及至灣仔一帶，亦會提供九龍區酒店予市民選擇，計劃最快可於下月推出。

他解釋，病人可在酒店登記入住並放置行李後，再到醫療中心接受檢查或手術，並返回酒店休息。他舉例指，部分人完成整容手術後不想在街逗留，或會購買相關計劃，選擇到鄰近的酒店休息，形容「過條馬路就可返房」。

中心估計，計劃推出後客源主要靠本地客支撐，收費大致會以酒店房價及手術費的9折計算，如市民進行照腸鏡檢查，加一晚精品酒店住宿費，料不足1萬港元便可「埋單」。

鄭預料其他國家「開關」後，本地客會減少在港Staycation，屆時將轉型作醫療旅遊，吸引內地及澳門等鄰近地區人士參與。他稱，曾見過有中東遊客帶同4名妻子到中心各自做整容手術，相信醫療旅遊有發展空間。