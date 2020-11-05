勞顧會未就統一假期達共識　勞工處長被批態度傲慢未盡力

本港有百萬打工仔每年僅得12日俗稱「勞工假」的法定假期，政府早前建議以10年時間逐步遞增至17日，與俗稱「銀行假」的公眾假期看齊，引起勞工界不滿慢得離譜，倡縮短至3年，資方則認為增假理由不充分。勞工顧問委員會今(5日)再次開會討論，港府堅持原來的10年方案，勞方代表批評該方案步伐過慢，並不合理，形容政府態度傲慢，未有盡力促成勞資雙方共識，會繼續爭取；資方代表則稱，適應期較短或增加市場適應難度，支持政府的10年方案，並提議在政策落實後5年內檢討成效，勞資雙方談判仍然膠着。

據悉，政府打算在2022年起增加佛誕假，每隔2年增加1日，依次是聖誕節後第一個周日及3日復活節假期，至2030年完成，預計開支涉逾31億港元，將惠及120萬打工仔，包括約37萬外傭，期望下年完成修訂立法程序。

勞方代表鄧家彪會後稱，對是次會議結果感到遺憾，資方辯稱現時經濟不景，惟他們在經濟好時又推說人手不足，態度反反覆覆，一直拖延。他批評與會的勞工處處長陳嘉信態度傲慢，僅遷就僱主，未有聆聽社會，特別是勞工界聲音。他認為政府的10年方案與勞工界期望落差太大，並不合理，促請當局重新提交方案。至於會否支持5年方案，他則稱，若政府寸步不讓，勞工界亦難有其他考慮。

另一勞方代表梁籌庭亦稱，港府態度有如「僱主同意10年方案，僱員都應該接受」，此舉不合理，當局應主動聯絡勞資雙方，尋求共識。對於勞顧會即將換屆，鄧家彪相信不會影響進程，待經濟好轉，資方態度或軟化，將繼續爭取縮短方案時間。

資方代表郭振華指出，每增加一日假期的成本約為6.3億港元，預料統一假期後，即至2030年的每日成本，將在通脹下增加，成本最終轉移至市場。對於勞工界提倡3年方案，郭說，不少問題尚待解決，例如外傭放假將影響不少家庭、個別行業亦要安排替工等。惟他其後承認，全港外傭並非同時放假，可在90日內補放，他又建議當局在計劃落實後5年內檢討成效。