新iBond錄46萬人認購　涉及金額逾389億元

新一批通脹掛鈎債券(iBond)今日(5日)截止認購，政府發言人指，初步統計，今批iBond認購金額較上次(2016年)的相應金額高73%，至約389.3億元，超購倍數約2.9倍，認購人數則約46萬人，最終抽籤結果將於11月12日公布。

發言人指，由於認購金額超過目標發行額，預計最終發行額將提高至上限150億元。

各銀行及券商均表示今年iBond認購反應較2016年(即上一批iBond)熱烈。

滙豐發言人表示，市場對新一批iBond的認購反應非常踴躍，經滙豐申請認購iBond的金額約為2016年的2倍，申請宗數亦超越2016年的水平。以認購金額計算，75%的申請均經由數碼渠道進行。

上海商業銀行表示，客戶的平均認購金額較2016年已錄得約一倍增長。另外，本行一向會不時考慮不同因素，如客戶關係及市場情況等，因應個別情況提供具競爭力的存息。

中信銀行(國際)表示，截至今天接獲之iBond認購累積總金額比上一批iBond累積總金額上升接近9成，認購情況熱烈。最高認購金額為300萬元，平均認購金額約為9萬元。

招商永隆銀行表示，平均認購金額為港幣10萬元，經該行認購iBond金額已較2016年時之總認購金額多1.8倍，認購人數增3成，是次經該行電子渠道認購佔78%。