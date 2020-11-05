海堤放置實驗磚塊改善生物棲息環境　大嶼山屯門試驗效果佳

梁美儀研究團隊在大嶼山及屯門放置了實驗磚塊，發現有助提升生物多樣性。（黎忞攝）

本港海水污染情況嚴重，影響海洋生物棲息。香港城市大學海洋污染國家重點實驗室研究團隊在2016年起於大嶼山深水角及屯門樂安排的垂直海堤放置了實驗磚塊，其構造適合海洋生物棲息，有助提升生物多樣性及過濾海水。有關研究將與政府部門進一步合作，在本港另外3個地點放置更大規模的組件。

城大海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀指，該研究屬「全球海港研究計劃」的一部分，計劃於倫敦、三藩市及悉尼等14個海岸城市同樣設置相關實驗磚塊，香港是其中一個參與城市，而研究為期一年。

梁所領導的海洋生態學家團隊自2016年起籌備有關研究，其後於大嶼山深水角及屯門樂安排的垂直海堤放置從海外購入的磚塊。梁指，這些磚塊按照生態工程及環境原理製造，例如有罅隙及溝槽，為海洋生物提供微棲息地，而￼暗位置亦可減低磚面於潮退及夏天日照的溫度，解決海堤過熱的問題。

研究團隊以雙殼貝類種植法，在磚面放上石蠔，吸引更多蠔棲息。罅隙較深達2.5至3厘米的磚塊其陰暗位適合物種生存，較外露壁架的物種多兩倍。梁表示，在研究過程中發現較為難得一見的生物，包括蝦虎魚、海葵、寶貝螺等等，顯示磚塊成為有利海洋生物生存的環境。

研究團隊獲土木工程拓展署資助資助，將在馬料水、西貢及屯門的垂直及斜坡海堤進行更多元化的生態組件測試，包括放置磚、面板、潮汐池及蠔殼籃等等。